В Щекино на праздновании дня города выступили спортсмены-экстремалы

Фото из архива MySLO

Там состоялся первый тур фестиваля уличных видов спорта и искусства «Мастера».

В минувшую субботу, 26 августа, на дне города Щекино прошел первый этап тура фестиваля «Мастера» организованного тульской молодежной организацией «Экспресс-Арт» при поддержке Министерства молодежной политики Тульской области. В рамках тура состоялись выступления уличных танцоров, прошли соревнования по воркауту, паркуру и стрит-арту.

На спортплощадках разыгрывались призы, проводились конкурсы и любительские состязания. Щекино стал первым малым городом Тульской области, в котором прошёл фестиваль.

На очереди Алексин – там экстремалы выступят 2 сентября, а завершится региональный тур большим выступлением на праздновании дня рождения Тулы, которое пройдёт 9 сентября.

Организаторы отмечают, что среди задач тура – привлечение внимания к современным видам молодежного спорта и искусства, пропаганда здорового образа жизни, а также обучение детей и молодёжи уличным дисциплинам.