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В Щекино на праздновании дня города выступили спортсмены-экстремалы
Фото из архива MySLO

В Щекино на праздновании дня города выступили спортсмены-экстремалы

Там состоялся первый тур фестиваля уличных видов спорта и искусства «Мастера».

В минувшую субботу, 26 августа, на дне города Щекино прошел первый этап тура фестиваля «Мастера» организованного тульской молодежной организацией «Экспресс-Арт» при поддержке Министерства молодежной политики Тульской области. В рамках тура состоялись выступления уличных танцоров, прошли соревнования по воркауту, паркуру и стрит-арту.

На спортплощадках разыгрывались призы, проводились конкурсы и любительские состязания. Щекино стал первым малым городом Тульской области, в котором прошёл фестиваль.

На очереди Алексин – там экстремалы выступят 2 сентября, а завершится региональный тур большим выступлением на праздновании дня рождения Тулы, которое пройдёт 9 сентября.

Организаторы отмечают, что среди задач тура – привлечение внимания к современным видам молодежного спорта и искусства, пропаганда здорового образа жизни, а также обучение детей и молодёжи уличным дисциплинам.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:44 0
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Тульская областьЩекино

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