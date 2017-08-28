Туляки жалуются на засыпанную хламом детскую площадку

Фото: twitter.com

Жители дома № 6 по улице Смидович через Twitter обратились к правительству Тульской области.

Жители многоэтажки по адресу: ул. Смидович, д. 6, возмущены состоянием расположенной во дворе детской площадки. Территория буквально засыпана обломками старой мебели, досками и прочим бытовым хламом.

Туляк Дмитрий Павлушин отправил фотографии на официальный twitter-аккаунт Правительства Тульской области, сопроводив их саркастическим комментарием.

Реакция не заставила себя долго ждать – администрация Советского округа ответила, что по этому адресу ведётся реконструкция дома, а горы хлама – результат очистки подвальных помещений, которая должна закончиться 1 сентября. Более того – по словам администрации, жильцы дома сами высказались за то, чтобы складировать мусор на детской площадке.

Кстати, аналогичная ситуация произошла и в Кимовске – местный житель Андрей Юнцов обратился к региональным чиновникам с просьбой призвать к ответу коммунальщиков, которые не убирают свалку, возникшую рядом с детской площадкой по адресу: ул. Бессолова, д. 6.

В диалог вступили чиновники из МО Малаховское Заокского района – они вступились за коллег, заявив, что «мусор привозил не директор УК и не глава администрации».

Кроме того, муниципальные чиновники посетовали, что «жители не хотят заключать договора на вывоз мусора».

Кимовская администрация от подробных комментариев пока воздержалась, сообщив, что «информация принята».