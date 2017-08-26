Две тулячки под видом сотрудниц газовой службы украли 13,5 тысяч рублей

Злоумышленниц удалось задержать в тот же день.

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» с заявлением обратилась 80-летняя жительница Скуратовского микрорайона. Женщина сообщила, что ещё 19 августа две неизвестные, представившись сотрудниками газовой службы, забрали у нее 13 тысяч 500 рублей.

Сотрудниками полиции установили личности злоумышленниц и задержали. В дежурной части отдела полиции женщины дали признательные показания.

Мошенницами оказались нигде не работающие 20-летняя жительница Пролетарского округа Тулы и 32-летняя жительница деревни Пещерово Ленинского района, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», в рамках которого будут установлены обстоятельства преступной деятельности задержанных. Также оперативниками выясняется возможная причастность женщин к совершению аналогичных преступлений на территории региона.