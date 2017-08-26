новости
новости
Регистрация
Две тулячки под видом сотрудниц газовой службы украли 13,5 тысяч рублей

Две тулячки под видом сотрудниц газовой службы украли 13,5 тысяч рублей

Злоумышленниц удалось задержать в тот же день.

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовский» с заявлением обратилась 80-летняя жительница Скуратовского микрорайона. Женщина сообщила, что ещё 19 августа две неизвестные, представившись сотрудниками газовой службы, забрали у нее 13 тысяч 500 рублей.

Сотрудниками полиции установили личности злоумышленниц и задержали. В дежурной части отдела полиции женщины дали признательные показания.

Мошенницами оказались нигде не работающие 20-летняя жительница Пролетарского округа Тулы и 32-летняя жительница деревни Пещерово Ленинского района, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», в рамках которого будут установлены обстоятельства преступной деятельности задержанных. Также оперативниками выясняется возможная причастность женщин к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:34 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
мошенникигазовая служба

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ремонт проспекта Ленина в Туле завершен
Ремонт проспекта Ленина в Туле завершен
В 2018 году россияне получат скидку на услуги ЖКХ
В 2018 году россияне получат скидку на услуги ЖКХ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.