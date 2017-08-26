новости
новости
Регистрация
Ремонт проспекта Ленина в Туле завершен

Ремонт проспекта Ленина в Туле завершен

26 августа комиссия подписала акт приемки выполненных работ.

Работы по ремонту проспекта Ленина в Туле выполнила АО «Региондорстрой». Подрядчик отремонтировал 2130 метров дороги.

Помимо замены дорожного полотна был произведен ремонт бордюров, люков смотровых колодцев и ливневых канализаций.

26 августа был подписан акт приемки выполненных работ, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Ремонт проводился в рамках приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». На программу были На реализацию проекта выделяются средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

В общей сложности в Тульской области ведется ремонт на 107 участках дорог в семи муниципальных образованиях и на 22 региональных дорогах общей протяженностью порядка 210 км. Среди этих объектов – пять участков в Туле.

Реализация проекта будет осуществляться в период с 2017 по 2025 гг.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:06 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
ремонт на проспекте Ленина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Две тулячки под видом сотрудниц газовой службы украли 13,5 тысяч рублей
Две тулячки под видом сотрудниц газовой службы украли 13,5 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.