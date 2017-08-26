Ремонт проспекта Ленина в Туле завершен

Работы по ремонту проспекта Ленина в Туле выполнила АО «Региондорстрой». Подрядчик отремонтировал 2130 метров дороги.

Помимо замены дорожного полотна был произведен ремонт бордюров, люков смотровых колодцев и ливневых канализаций.

26 августа был подписан акт приемки выполненных работ, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Ремонт проводился в рамках приоритетного проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». На программу были На реализацию проекта выделяются средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

В общей сложности в Тульской области ведется ремонт на 107 участках дорог в семи муниципальных образованиях и на 22 региональных дорогах общей протяженностью порядка 210 км. Среди этих объектов – пять участков в Туле.

Реализация проекта будет осуществляться в период с 2017 по 2025 гг.