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В 2018 году россияне получат скидку на услуги ЖКХ

В 2018 году россияне получат скидку на услуги ЖКХ

Сэкономить можно будет, оплачивая коммуналку заранее.

С 2018 года в России в тестовом режиме будет запущена система предоплаты за услуги ЖКХ. Об этом со ссылкой на замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса сообщает ТАСС.

– Мы прорабатываем разные возможности для потребителя выбирать формы и методы оплаты [услуг ЖКХ] и в зависимости от этого получать скидки. Дать возможность потребителю иметь скидку, если он платит вперед, - это правильная сделка, – пояснил он.

При этом переводить всех в обязательном порядке на предоплату в системе ЖКХ ведомство не планирует.

В тестовом режиме вариант предоплаты будет запущен в следующем году.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:57 0
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