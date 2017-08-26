В 2018 году россияне получат скидку на услуги ЖКХ

С 2018 года в России в тестовом режиме будет запущена система предоплаты за услуги ЖКХ. Об этом со ссылкой на замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса сообщает ТАСС.

– Мы прорабатываем разные возможности для потребителя выбирать формы и методы оплаты [услуг ЖКХ] и в зависимости от этого получать скидки. Дать возможность потребителю иметь скидку, если он платит вперед, - это правильная сделка, – пояснил он.

При этом переводить всех в обязательном порядке на предоплату в системе ЖКХ ведомство не планирует.

В тестовом режиме вариант предоплаты будет запущен в следующем году.