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В Туле двое «медвежатников» похитили из магазина почти 23 000 рублей
Фото: newsvo.ru

В Туле двое «медвежатников» похитили из магазина почти 23 000 рублей

За это каждый из них приговорен к 300 часам обязательных работ.

Центральный районный суд признал виновными двоих жителей Тулы в хищении чужого имущества, совершенного по предварительному сговору.

41-летняя женщина и ее 20-летний подельник вместе работали в одном из магазинов города Тулы. 29 мая 2017 года женщина передала молодому человеку ключи от сейфа, в котором хранилась коробка с деньгами. После рабочего дня обвиняемые прошли в подсобное помещение магазина, выключили свет, чтобы скрыться от камеры видеонаблюдения, открыли сейф и похитили коробку. В ней находилось 22 832 рубля 05 копеек.

Суд учел явку с повинной обвиняемых и добровольное возмещение ущерба.

Каждому из осужденных назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:21 +1
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