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Тульские юнармейцы подарили министру обороны России самовар

Тульские юнармейцы подарили министру обороны России самовар

Сергей Шойгу посетил стенд «Юнармии» на форуме «Армия-2017» в Московской области.

В Московской области проходит третий международный военно-технический форум «Армия-2017». Экспозиции стран-участниц осмотрел министр обороны России Сергей Шойгу. Министр также побывал на стендах «БТК-групп», группы «Кронштадт» и «Военторга». 

В конце осмотра Сергей Шойгу встретился с ребятами из Тулы на стенде «Юнармии».  Они подарили министру один из символов нашего города − тульский самовар с эмблемой движения.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:44 0
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Событие
Юнармейцы3 военно-технический форум Армия-2017
Место
Московская область

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