Тульские юнармейцы подарили министру обороны России самовар

Сергей Шойгу посетил стенд «Юнармии» на форуме «Армия-2017» в Московской области.

В Московской области проходит третий международный военно-технический форум «Армия-2017». Экспозиции стран-участниц осмотрел министр обороны России Сергей Шойгу. Министр также побывал на стендах «БТК-групп», группы «Кронштадт» и «Военторга».

В конце осмотра Сергей Шойгу встретился с ребятами из Тулы на стенде «Юнармии». Они подарили министру один из символов нашего города − тульский самовар с эмблемой движения.