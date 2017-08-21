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Погоня в Тульской области: сотрудники ДПС задержали наркокурьера
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Погоня в Тульской области: сотрудники ДПС задержали наркокурьера

В машине задержанного оказалась крупная партия сильнодействующего синтетического наркотика.

Сотрудники ДПС совместно с оперативниками УКОН УМВД России по Тульской области задержали 20-летнего жителя Воронежа за незаконный оборот наркотиков.

В 2 часа ночи на 173-м км трассы М-4 «Дон» (Веневский район) гаишники попытались оставить «Мерседес» под управлением вышеуказанного молодого человека. Но он проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке. Сотрудники ДПС бросились за машиной в погоню. В ходе преследования автомобиль был остановлен.

В «Мерседесе» были обнаружены и изъяты два полимерных пакета с кристаллическим веществом синего и зеленого цвета.

Согласно заключению эксперта-криминалиста данное вещество является сильнодействующим синтетическим наркотическим средством N-метилэфедрон (соль) массой 3 кг 958 г.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:55 +1
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