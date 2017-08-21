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С 23 августа в Туле пять маршрутов трамваев перейдут на сокращенный график

С 23 августа в Туле пять маршрутов трамваев перейдут на сокращенный график

Изменения временные и связаны с проведением ремонта.

В связи с ремонтом рельсов на улице Епифанской в Туле с середины недели трамваи будут ходить по сокращенному графику – до 21.00. 

Изменения графика затронут трамваи № 9, 10, 12, 13 и 14.

Как сообщили Myslo в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, изменения связаны с продлением сроков проведения работ по ремонту трамвайных путей по ул. Епифанской. Ремонт участка продлится до 1 ноября 2017 года.

Сокращенный график будет действовать с 23 по 27 августа в целях обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения ремонтных работ.  Движение трамваев № 9, 10, 12, 13, 14 в вечернее время будет производиться до 21.00.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:59 +1
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