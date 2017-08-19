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Для поисков пропавшей в Богородицком районе пенсионерки нужны волонтёры

Для поисков пропавшей в Богородицком районе пенсионерки нужны волонтёры

Поисковые группы выезжают в район поисков сегодня, в 15.00 и 22.00. Требуются добровольцы.

Тульский поисковый отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски пропавшей два дня назад 86-летней Зинаиды Бардиной. 17 августа она ушла из дома и на данный момент ее местонахождение неизвестно.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост 165, нормального телосложения, голубые глаза. Одежда: черные дутые сапоги 40 размера, черный платок, коричневый фартук с желтыми ромашками, черные штаны, халат.

Сегодня, в 15.00 и 22.00 в Богородицкий район выдвигаются поисковые группы – волонтёры будут прочёсывать местность. Требуются добровольцы.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Зинаиды Бардиной или хотите присоединиться к поискам, звоните по телефону: 89606194730.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:44 +1
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Место
Тульская областьБогородицкий район

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