Для поисков пропавшей в Богородицком районе пенсионерки нужны волонтёры

Поисковые группы выезжают в район поисков сегодня, в 15.00 и 22.00. Требуются добровольцы.

Тульский поисковый отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски пропавшей два дня назад 86-летней Зинаиды Бардиной. 17 августа она ушла из дома и на данный момент ее местонахождение неизвестно.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Приметы: рост 165, нормального телосложения, голубые глаза. Одежда: черные дутые сапоги 40 размера, черный платок, коричневый фартук с желтыми ромашками, черные штаны, халат.

Сегодня, в 15.00 и 22.00 в Богородицкий район выдвигаются поисковые группы – волонтёры будут прочёсывать местность. Требуются добровольцы.