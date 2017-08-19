На улицах Тулы раздают питьевую воду
Из-за 32-градусной жары в городе проходит традиционная акция.
По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова, на улицах города проводится раздача бесплатной питьевой воды. Акция проходит в дни, когда столбик термометра находится выше 30 градусов.
Акция проводится на следующих точках:
- площадь возле Главпочтамта,
- на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина,
- на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе,
- возле ТЦ «Гостиный двор»,
- на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова.
Напомним, текущие выходные, вероятно, станут последним по-настоящему летним уик-эндом года. В субботу и воскресенье температура воздуха будет достигать 32 градусов, а затем начнётся похолодание.
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