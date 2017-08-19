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На улицах Тулы раздают питьевую воду

На улицах Тулы раздают питьевую воду

Из-за 32-градусной жары в городе проходит традиционная акция.

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова, на улицах города проводится раздача бесплатной питьевой воды. Акция проходит в дни, когда столбик термометра находится выше 30 градусов.

Акция проводится на следующих точках:

  • площадь возле Главпочтамта,
  • на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина,
  • на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе,
  • возле ТЦ «Гостиный двор»,
  • на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова.

Напомним, текущие выходные, вероятно, станут последним по-настоящему летним уик-эндом года. В субботу и воскресенье температура воздуха будет достигать 32 градусов, а затем начнётся похолодание. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:03 0
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