На улицах Тулы раздают питьевую воду

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова, на улицах города проводится раздача бесплатной питьевой воды. Акция проходит в дни, когда столбик термометра находится выше 30 градусов.

Акция проводится на следующих точках:

площадь возле Главпочтамта,

на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина,

на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Фрунзе,

возле ТЦ «Гостиный двор»,

на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова.

Напомним, текущие выходные, вероятно, станут последним по-настоящему летним уик-эндом года. В субботу и воскресенье температура воздуха будет достигать 32 градусов, а затем начнётся похолодание.