На трассе «Крым» две легковушки съехали в кювет

Фото очевидца

По предварительным данным, в ДТП никто не серьёзно пострадал.

На 183-м километре трассы «Крым» произошла авария с участием автомобиля Suzuki с московскими номерами и отечественной «семёрки».

Предположительно, иномарка неудачно «догнала» «ВАЗ» – у Suzuki повреждён передний бампер, «семёрка» получила удар в заднюю часть кузова. После столкновения обе машины съехали в кювет.

По информации очевидцев, в ДТП никто не пострадал, водители и пассажиры находятся возле своих машин. На месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства происшествия.