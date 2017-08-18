В Богородицком районе пропала 86-летняя пенсионерка

В Богородицком районе в селе Барыковка пропала 86-летняя пенсионерка. Зинаида Васильевна Бардина 17 августа ушла из дома и на данный момент ее местонахождение неизвестно. Женщина нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 165, нормального телосложения, голубые глаза.

Одежда: черные дутые сапоги 40 размера, черный платок, коричневый фартук с желтыми ромашками, черные штаны, халат.