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В Богородицком районе пропала 86-летняя пенсионерка

В Богородицком районе пропала 86-летняя пенсионерка

К поискам пропавшей подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Богородицком районе в селе Барыковка пропала 86-летняя пенсионерка. Зинаида Васильевна Бардина 17 августа ушла из дома и на данный момент ее местонахождение неизвестно. Женщина нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 165, нормального телосложения, голубые глаза.

Одежда: черные дутые сапоги 40 размера, черный платок, коричневый фартук с желтыми ромашками, черные штаны, халат.

Если что-то знаете о местонахождении пропавшей женщины, звоните по телефонам: 8 (800)700−54−52 или 102;02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:05 +3
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