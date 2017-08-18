В Богородицком районе пропала 86-летняя пенсионерка
К поискам пропавшей подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Богородицком районе в селе Барыковка пропала 86-летняя пенсионерка. Зинаида Васильевна Бардина 17 августа ушла из дома и на данный момент ее местонахождение неизвестно. Женщина нуждается в медицинской помощи!
Приметы: рост 165, нормального телосложения, голубые глаза.
Одежда: черные дутые сапоги 40 размера, черный платок, коричневый фартук с желтыми ромашками, черные штаны, халат.
Если что-то знаете о местонахождении пропавшей женщины, звоните по телефонам: 8 (800)700−54−52 или 102;02.
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