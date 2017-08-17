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В Большой Туле ночью сгорел «Мицубиси»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Большой Туле ночью сгорел «Мицубиси»

Причину происшествия установят специалисты.

17 августа в Туле в с. Шепилово загорелся автомобиль. О возгорании «Мицубиси Аутлендера» в 2.53 сообщили диспетчеру «Единой службы спасения».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 3.10. Чтобы справиться с огнем, понадобилось три минуты.

В результате происшествия в автомобиле выгорел салон, моторный отсек. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:01 +1
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