В Большой Туле ночью сгорел «Мицубиси»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

17 августа в Туле в с. Шепилово загорелся автомобиль. О возгорании «Мицубиси Аутлендера» в 2.53 сообщили диспетчеру «Единой службы спасения».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 3.10. Чтобы справиться с огнем, понадобилось три минуты.

В результате происшествия в автомобиле выгорел салон, моторный отсек. Причина пожара устанавливается.