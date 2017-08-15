Сотрудник ГИБДД без ведома туляка оформил на него 73 автомобиля

Пострадавшему пришел транспортный налог почти на 48 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего инспектора группы по регистрационной работе отделения № 1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области.

Бывший полицейский подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Причем бывший он не потому, что уволен, а просто сейчас занимает должность в другом подразделении ГИБДД.

По версии следствия, в период с 7 декабря 2011 года по 18 сентября 2013 года, подозреваемый, занимая должность инспектора группы по регистрационной работе отделения №1 МРЭО УГИБДД Тульской области, произвел регистрацию на имя лица 73 транспортных средств. При этом последний в регистрационных действиях участия не принимал и согласие на постановку на учет указанных транспортных средств не давал.

Пострадавшему необоснованно начислены денежные средства за транспортный налог в размере 47979 рублей 52 коп.

В настоящее время по уголовному делу следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Пресс-служба СК уточнила, что уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным ОРЧ (СБ) УМВД России по Тульской области.