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Сотрудник ГИБДД без ведома туляка оформил на него 73 автомобиля

Сотрудник ГИБДД без ведома туляка оформил на него 73 автомобиля

Пострадавшему пришел транспортный налог почти на 48 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего инспектора группы по регистрационной работе отделения № 1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области.

Бывший полицейский подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Причем бывший он не потому, что уволен, а просто сейчас занимает должность в другом подразделении ГИБДД.

По версии следствия, в период с 7 декабря 2011 года по 18 сентября 2013 года, подозреваемый, занимая должность инспектора группы по регистрационной работе отделения №1 МРЭО УГИБДД Тульской области, произвел регистрацию на имя лица 73 транспортных средств. При этом последний в регистрационных действиях участия не принимал и согласие на постановку на учет указанных транспортных средств не давал.

Пострадавшему необоснованно начислены денежные средства за транспортный налог в размере 47979 рублей 52 коп.

В настоящее время по уголовному делу следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Пресс-служба СК уточнила, что уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным ОРЧ (СБ) УМВД России по Тульской области.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:22 +1
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