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За минувший уик-энд в Тульской области ГИБДД задержала 49 пьяных водителей

За минувший уик-энд в Тульской области ГИБДД задержала 49 пьяных водителей

Ряд профилактических рейдов прошел на территории Ясногорского и Новомосковского районов, а также на территории областного центра.

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудники ГИБДД выявили 49 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Из них 26 привлечены к административной ответственности по ст 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), а 23 — по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.

Ряд профилактических мероприятий прошел на территории Ясногорского и Новомосковского районов, а также на территории областного центра.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает:

Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельный батальон ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02.

сегодня, в 13:06 +1
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