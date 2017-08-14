новости
новости
Регистрация
Какие меры поддержки могут получить тульские предприниматели?

Какие меры поддержки могут получить тульские предприниматели?

В этом году на оказание помощи предпринимателям заложено 181,9 млн рублей.

За семь месяцев 2017 года более 4000 предпринимателей получили различные меры поддержки. Среди них воспользовались финансовой помощью 58 человек, 51 — имущественной, а остальные образовательной и юридической.
 
В этом году на оказание помощи предпринимателям заложено 181,9 млн рублей.
 
Снижения этого показателя на будущий год не запланировано.
Финансовые меры поддержки:
 
  • микрозаймы до 3 млн рублей под 7% годовых;
  • поручительство на сумму не более 25 млн рублей или 50% от общей суммы кредита (имеется возможность получить поручительство и гарантии на большую сумму при участии АО «Федеральная корпорация МСП»);
  • субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, транспортных средств по договорам лизинга;
  • субсидии на организацию или осуществление деятельности Центров молодёжного инновационного творчества (компенсация 75% затрат на приобретение образования, но не более 500 тысяч рублей);
  • предоставление субсидий по договорам лизинга для СМСП, зарегистрированных и работающих в моногородах.
Имущественная поддержка оказывается при обращении в бизнес-инкубатор (БИ). Он помогает в получении по льготной цене помещения с доступом в интернет, получении бесплатных консультаций по вопросам налогообложения, бухучета, бизнес-планирования, а также бесплатного обучения начинающими предпринимателями.
 
На сегодняшний день в бизнес-инкубаторе работают 42 резидента, которые создали 80 рабочих мест. В 2016 году резиденты БИ заплатили 1,6 млн рублей налогов.
 
В мае началось строительство ещё одного бизнес-инкубатора. Его ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2018 года.
 
На муниципальном уровне сейчас формируется перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства. Ознакомиться с ним, а также узнать подробнее о мерах поддержки можно на сайте бизнеснавигатор71.ру.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:11 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
предпринимателибизнес-инкубаторподдержка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Ефремова погиб от удара молнии на Байкале
Житель Ефремова погиб от удара молнии на Байкале
За минувший уик-энд в Тульской области ГИБДД задержала 49 пьяных водителей
За минувший уик-энд в Тульской области ГИБДД задержала 49 пьяных водителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.