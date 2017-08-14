Какие меры поддержки могут получить тульские предприниматели?

В этом году на оказание помощи предпринимателям заложено 181,9 млн рублей.

За семь месяцев 2017 года более 4000 предпринимателей получили различные меры поддержки. Среди них воспользовались финансовой помощью 58 человек, 51 — имущественной, а остальные образовательной и юридической.

В этом году на оказание помощи предпринимателям заложено 181,9 млн рублей.

Снижения этого показателя на будущий год не запланировано.

Финансовые меры поддержки:

микрозаймы до 3 млн рублей под 7% годовых;

поручительство на сумму не более 25 млн рублей или 50% от общей суммы кредита (имеется возможность получить поручительство и гарантии на большую сумму при участии АО «Федеральная корпорация МСП»);

субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, транспортных средств по договорам лизинга;

субсидии на организацию или осуществление деятельности Центров молодёжного инновационного творчества (компенсация 75% затрат на приобретение образования, но не более 500 тысяч рублей);

предоставление субсидий по договорам лизинга для СМСП, зарегистрированных и работающих в моногородах.

Имущественная поддержка оказывается при обращении в бизнес-инкубатор (БИ). Он помогает в получении по льготной цене помещения с доступом в интернет, получении бесплатных консультаций по вопросам налогообложения, бухучета, бизнес-планирования, а также бесплатного обучения начинающими предпринимателями.

На сегодняшний день в бизнес-инкубаторе работают 42 резидента, которые создали 80 рабочих мест. В 2016 году резиденты БИ заплатили 1,6 млн рублей налогов.

В мае началось строительство ещё одного бизнес-инкубатора. Его ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2018 года.