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Тульская область поддержит деньгами Центры молодежного инновационного творчества

Тульская область поддержит деньгами Центры молодежного инновационного творчества

В 2017 году в Тульской области запущена новая форма поддержки Центров молодежного инновационного творчества.

Сумма субсидии составит не более 500 тысяч рублей на одного получателя. Получить ее можно будет уже осенью. На эту меру поддержки смогут рассчитывать предприниматели, которые занимаются с детьми и подростками робототехникой и другими современными образовательными направлениями.

Об этом сегодня в рамках пресс-конференции рассказала председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Тульской области области Татьяна Лапаева.

Субсидия направлена на компенсацию затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Условия получения субсидии: предприниматели не должны иметь задолженностей, должны быть зарегистрированы в Тульской области, должны сами приобрести оборудование, иметь педагогическое образование и опыт работы не менее года (или сотрудника, соответствующего этим критериям).

Сумма субсидии – 75% от затрат, но не более 500 тысяч рублей.

На сегодняшний день пять человек обращались с инициативой о создании такой меры поддержки.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:15 0
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