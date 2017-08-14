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Жители Тульской области получили штраф 100 тысяч рублей за фиктивную прописку мигрантов
Фото: smolensk-i.ru

Жители Тульской области получили штраф 100 тысяч рублей за фиктивную прописку мигрантов

Приговоры пока не вступили в законную силу.

Суд Пролетарского округа признал виновной 36-летнюю местную жительницу за фиктивную прописку шести иностранных граждан.

А Щекинский суд вынес обвинительный вердикт в отношении 42-летнего жителя Тепло-Огаревского района. Мужчина фиктивно зарегистрировал в поселке Теплое двух иностранных граждан.

За свои противоправные действия оба подсудимых заплатят штраф 100 000 рублей.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:08 0
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