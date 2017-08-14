Фото: smolensk-i.ru
Жители Тульской области получили штраф 100 тысяч рублей за фиктивную прописку мигрантов
Приговоры пока не вступили в законную силу.
Суд Пролетарского округа признал виновной 36-летнюю местную жительницу за фиктивную прописку шести иностранных граждан.
А Щекинский суд вынес обвинительный вердикт в отношении 42-летнего жителя Тепло-Огаревского района. Мужчина фиктивно зарегистрировал в поселке Теплое двух иностранных граждан.
За свои противоправные действия оба подсудимых заплатят штраф 100 000 рублей.
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