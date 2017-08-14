В Тульской области началась вакцинация против гриппа

Наиболее благоприятное время для иммунизации - август-сентябрь.

Грипп – тяжелая вирусная инфекция, которая поражает население независимо от возраста, часто сопровождается осложнениями со стороны различных органов и систем организма и нередко приводит к смертельным исходам, особенно среди маленьких детей и пожилых людей, имеющих хронические заболевания.

Наиболее эффективным средством защиты от гриппа является вакцинация.

Прививки от гриппа проводятся ежегодно вакцинами, актуальными для данного эпидемического сезона, что обусловлено высокой изменчивостью вируса. Варианты вирусов гриппа для разработки сезонной вакцины определяет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Прививка, сделанная в прошлом году, не может надежно защитить от гриппа в текущем году, так как виды циркулирующих вирусов гриппа постоянно меняются.

В эпидсезон 2016-2017г.г. эпидемический подъем заболеваемости вызвал вариант вируса гриппа A/H3N2/, который входил в состав вакцин, используемых для иммунизации в прошедшем эпидсезоне. В Тульской области иммунизацией против гриппа было охвачено 41,6 % от численности населения, что позволило локализовать заболеваемость, снизить интенсивность эпидподъема и избежать летальных случаев от гриппа.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, наиболее благоприятное время для иммунизации - август-сентябрь.

В наш регион уже поступила первая партия противогриппозной вакцины для взрослых «Совигрипп» для взрослых из групп риска. В государственных лечебно-профилактических учреждениях области начинается прививочная кампания.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 37-33-25, 37-30-77.