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В Ефремове полиция поймала продавщицу-рецидивистку

В Ефремове полиция поймала продавщицу-рецидивистку

49-летняя местная жительница продала алкоголь несовершеннолетнему.

В Ефремове сотрудники полиции в ходе проведения проверочных мероприятий выявили факт продажи продавцом магазина на улице Горького алкогольной продукции несовершеннолетнему.

Установлено, что продавец — 49-летняя местная жительница – ранее уже привлекалась к административной ответственности за нарушение правил продажи алкоголя.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении женщины избрана мера принуждения — обязательство о явке.

сегодня, в 17:47 0
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