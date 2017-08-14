В Ефремове полиция поймала продавщицу-рецидивистку
49-летняя местная жительница продала алкоголь несовершеннолетнему.
В Ефремове сотрудники полиции в ходе проведения проверочных мероприятий выявили факт продажи продавцом магазина на улице Горького алкогольной продукции несовершеннолетнему.
Установлено, что продавец — 49-летняя местная жительница – ранее уже привлекалась к административной ответственности за нарушение правил продажи алкоголя.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении женщины избрана мера принуждения — обязательство о явке.
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