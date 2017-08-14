Суд: «Груздев не осуществлял контроль за деятельностью «Модного континента» в период губернаторства»
10 августа вышестоящий суд оставил в силе решение 19-го Арбитражного суда.
Арбитражный суд Центрального округа рассмотрел кассационную жалобу компаний «Сисал Артис Холдинг Инк.» и компании «Юнайтед Кэпитал Партнерс Селектед Эссетс Лимитед».
Решение предыдущей судебной инстанции о том, что Владимир Груздев не влиял на деятельность компании «Модный континент» (бренды Incity, Deseo) в период его нахождения на посту губернатора Тульской области, оставлено в силе.
Соответствующий документ размещен на сайте Арбитражного суда Центрального округа.
Другие статьи по темам
Люди