Скончалась почетный гражданин Тулы Ольга Девизенко

Ольга Александровна скончалась на 89-м году жизни. Прощание с ней состоится 16 августа.

Жизненный путь Ольги Александровны был неразрывно связан с тульским краем. Она посвятила себя профессии педагога, отдавая много сил обучению, оздоровлению и воспитанию гражданской позиции подрастающего поколения.

Добросовестный труд на благо города-героя Тулы — главное дело ее жизни. Она снискала почет и уважение среди туляков, решая важные задачи для развития города. Профессиональные достижения Ольги Александровны были не раз отмечены высокими государственными наградами.

За вклад в развитие системы образования Ольге Александровне было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Тулы.

Отпевание и прощание с Ольгой Александровной состоится в среду, 16 августа, в 11.00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: Тула, ул. Калинина, 34-а.

из досье myslo

Ольга Александровна Девизенко работала учителем, затем – директором Сухополтавской школы Воловского района Тульской области и зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом, постоянно избиралась депутатом Пролетарского района Совета народных депутатов. В 70-х годах ее назначили на должность заместителя председателя Тульского горисполкома. Курируя вопросы народного образования, здравоохранения, культуры и спорта, она отдавала все свои силы для развития и процветания города-героя Тулы.

Ольга Александровна была активным членом Тульского областного Совета ветеранов. В 2007 году совместно с Советом ветеранов Пролетарского района ею был подготовлен вопрос для президиума Тульского областного Совета ветеранов «О работе с ветеранами педагогического труда в Пролетарском районе».

Находясь на заслуженном отдыхе с 1986 года, Ольга Александровна Девизенко преподавала историю в школе №71 и школе №25 г. Тулы.