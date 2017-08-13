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«Гонка героев» вернулась в Тулу!
Фото Александры Дроздовой.

«Гонка героев» вернулась в Тулу!

Участники проверили свои силы в экстремальных соревнованиях.

12 августа при поддержке правительства Тульской области в парке активного отдыха «Некрасово» прошел очередной этап всероссийской военно-спортивной игры «Гонка героев».

Более 500 человек из Тулы, Москвы, Московской области и других регионов приехали на соревнования, чтобы проверить свои силы.

Соревнования проходили в командном и индивидуальном зачетах. Участники должны были преодолеть полосу препятствий протяженностью 11,4 км по пересеченной местности, где их ждали более 30 видов испытаний.

Вне программы соревнований состоялись забеги самых юных участников соревнований.

По итогам военно-спортивной игры два победителя в индивидуальных забегах получили призы от губернатора Тульской области Алексея Дюмина — квадроциклы.

Репортаж с прошлой «Гонки героев» смотрите здесь.

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