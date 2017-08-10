В Туле пропавшего 4-летнего малыша нашли ночью спящим в автобусе

Фото womanhappiness.ru

Малыша несколько часов искали полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители.

Как стало известно Myslo, вчера вечером из дачного кооператива в районе Хомяковских Полян пропал 4-летний малыш.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в дежурную часть отдела полиции «Зареченский» примерно в 21.00.

К полицейским обратились родители мальчика. По предварительным данным, он убежал с дачного участка, когда мать отвлеклась, укладывая спать его младшего брата.

Женщина заметила пропажу ребенка спустя 30 минут.

Самостоятельные поиски ребенка ни к чему не привели, и женщина обратилась в полицию. Весь личный состав отдела полиции «Зареченский» был незамедлительно поднят по тревоге. К поисковым мероприятиям также подключились волонтеры и местные жители. Кроме того, в поисках были задействованы сотрудники МЧС и спасатели городской службы спасения.

Стражи порядка организовали 10 поисковых групп. Искали везде: на прилегающей к кооперативу территории и за пределами Зареченского округа.

Уже ночью, после трех часов поисков, ребенка в отдел полиции «Привокзальный» привела жительница областного центра. Женщина обратила внимание на спящего на заднем сиденье автобуса малыша. Рядом не было никого из взрослых. Женщина забрала ребенка и привела в полицию.

На родителей мальчика составлены административные материалы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Полицейские выясняют детали происшествия.

По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении ребёнка не совершалось.



Руководство Управления МВД России по Тульской области выражает благодарность неравнодушной жительнице областного центра.