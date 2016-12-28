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Таксист, на которого напали трое пассажиров, скончался в больнице
Источник фото: livekuban.ru

Таксист, на которого напали трое пассажиров, скончался в больнице

В связи с этим следователями решается вопрос о переквалификации уголовного дела с покушения на преднамеренное убийство.

Таксист, на которого ночью с 27 на 28 ноября напали трое пассажиров, 16 декабря, не приходя в сознание, скончался в больнице. Ранее от полученной травмы он впал в кому.

Старший помощник руководителя тульского СУ СК Татьяна Грызлова сообщила Myslo, что сейчас ведомство решает вопрос о переквалификации уголовного дела с покушения на преднамеренное убийство.

«В связи со смертью потерпевшего назначен ряд экспертиз для установления связи его смерти с совершенными подозреваемыми действиями», – пояснила Грызлова.

Напомним, утром 28 ноября в Туле на улице Макаренко прохожие обнаружили лежащего за припаркованным грузовым автомобилем 40-летнего мужчину, который находился без сознания. Приехавшие работники скорой помощи доставили потерпевшего в реанимацию в состоянии комы.

Позже выяснилось, что в ночь с 27 на 28 ноября подозреваемые, приехавшие  в Тульскую область на заработки, решили уехать для дальнейшего поиска работы в Тамбовскую область. В районе Московского вокзала они сели в автомобиль службы такси «Лада Ларгус», за рулем которого находился 40-летний мужчина. Когда водитель предложил мужчинам оплатить поездку, 49-летний подозреваемый накинул ему на шею веревку и стал душить его. Двое подельников в этот момент держали таксиста.

Когда тот потерял сознание, злоумышленники отвезли его на улицу Макаренко, выбросили из автомобиля и скрылись с места происшествия.

Тревогу забил диспетчер службы такси, который с помощью системы спутниковой навигации увидел, что автомобиль движется в сторону Москвы, но при этом сам таксист на связь не выходит. Информацию о происшествии диспетчер передал в полицию.

Ориентировку с приметами автомобиля получили все наряды полицейских, дежурившие на автодорогах по пути в столицу.

На посту ДПС в Каширском районе схожий по приметам автомобиль был остановлен, а  подозреваемые  задержаны. Ими оказались двое жителей Пермского края (24-летний и 30-летний мужчины) и 49-летний житель Тамбовской области.

В отношении троих мужчин возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:29 0
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