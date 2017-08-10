Из-за долгов УК за электричество отопительный сезон в Тульской области под угрозой срыва

53 управляющие компании задолжали за электричество более 780 млн рублей

Более 50 обращений в районные прокуратуры Тульской области направило АО «ТНС энерго Тула» с просьбой принять меры по ликвидации задолженностей управляющих компаний, которые не выполняют договорные обязательства по оплате электроэнергии.

По состоянию на конец 1 полугодия долг исполнителей коммунальных услуг по счетам за электроэнергию превысил 780 миллионов рублей, причем рост задолженности по итогам первых шести месяцев составил более 150 миллионов рублей.

Серьезные долги образовались у таких организаций, как ООО «21 Век», ООО «Светлый город», ООО «Зеленый город», ООО «УК Доверие», ООО «УК г. Тула Комсервис».

Всего АО «ТНС энерго Тула» направила в прокуратуру 53 обращения по поводу долгов.

Задолженность за потребленный энергоресурс не гасится этими предприятиями ЖКХ на протяжении длительного времени. Исполнители коммунальных услуг, исправно получая платежи от населения, продолжают увеличивать задолженность перед энергетиками.

В отсутствие своевременной оплаты по счетам энергоснабжающие организации вынуждены ограничивать бесперебойную подачу энергоресурсов в жилищный фонд и объекты социальной инфраструктуры.

Управляющие организации ставят под угрозу срыва подготовку к отопительному сезону 2017-2018 гг. и посягают на комфортные условия проживания граждан в осенне-зимний период.

Несмотря на это руководители коммунальных предприятий не спешат оплачивать ранее потребленную электроэнергию гарантирующему поставщику, тем самым не соблюдают нормы Постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг».

Благодаря своевременному вмешательству районных прокуроров в сложившуюся ситуацию, в июле-августе текущего года 20 управляющих компаний получили надзорные предписания с требованиями принять меры к устранению нарушений жилищного законодательства.

Управляющие компании, получившие надзорные предписания, обязаны незамедлительно погасить просроченную задолженность в сроки, строго установленные законом. В отношении организаций-нарушителей сроков погашения задолженности могут быть начаты судебные производства.

Компания напоминает, что в 2016-2017 гг. правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела в отношении руководителей таких управляющих компаний, как ОАО «Фирма «РЭМС» и ООО УК «НАШ ДОМ».