В Ясногорском районе пропал пенсионер
Родственники разыскивают 71-летнего Виктора Аникеева уже больше месяца.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей Тульской области помочь в поисках жителя деревни Котенево Ясногорского района Виктора Васильевича Аникеева. Пенсионер пропал 5 июля – ушёл из дома и не вернулся.
71-летний мужчина может нуждаться в медицинской помощи. Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы седые. Носит очки, нет верхнего ряда зубов.
Был одет предположительно в сиреневую спортивную кофту, синие спортивные штаны, светло-бежевую кепку и чёрные осенние ботинки на шнурках.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Виктора Аникеева, просят позвонить по телефонам: 8-960-619-47-30 (Анастасия), 8-800-700-54-52 или 02.
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