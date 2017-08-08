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В Ясногорском районе пропал пенсионер

В Ясногорском районе пропал пенсионер

Родственники разыскивают 71-летнего Виктора Аникеева уже больше месяца.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей Тульской области помочь в поисках жителя деревни Котенево Ясногорского района Виктора Васильевича Аникеева. Пенсионер пропал 5 июля – ушёл из дома и не вернулся.

71-летний мужчина может нуждаться в медицинской помощи. Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы седые. Носит очки, нет верхнего ряда зубов.

Был одет предположительно в сиреневую спортивную кофту, синие спортивные штаны, светло-бежевую кепку и чёрные осенние ботинки на шнурках.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Виктора Аникеева, просят позвонить по телефонам: 8-960-619-47-30 (Анастасия), 8-800-700-54-52 или 02.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +1
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Тульская областьЯсногорский район

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