Фото: пресс-служба администрации Тулы
В Туле проверяют готовность школ к новому учебному году
Приёмку проводят сотрудники городского управления образования совместно со специалистами МЧС и Росгвардии.
Управление образования администрации города Тулы совместно с ГУ МЧС России по Тульской области и сотрудниками регионального Управления Росгвардии проводит проверку готовности образовательных учреждений к новому учебному году.
Главная цель мероприятий – обеспечить комфортные условия пребывания школьников в городских центрах образования, а также безопасность всех участников образовательного процесса.
Приемка проходит в два этапа. 14 образовательных организаций были проверены досрочно. Сейчас приёмка завершена в 42 учреждениях – это около 90% всех школ города.
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