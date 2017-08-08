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В Туле проверяют готовность школ к новому учебному году
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле проверяют готовность школ к новому учебному году

Приёмку проводят сотрудники городского управления образования совместно со специалистами МЧС и Росгвардии.

Управление образования администрации города Тулы совместно с ГУ МЧС России по Тульской области и сотрудниками регионального Управления Росгвардии проводит проверку готовности образовательных учреждений к новому учебному году.

Главная цель мероприятий – обеспечить комфортные условия пребывания школьников в городских центрах образования, а также безопасность всех участников образовательного процесса.

Приемка проходит в два этапа. 14 образовательных организаций были проверены досрочно. Сейчас приёмка завершена в 42 учреждениях – это около 90% всех школ города.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:32 +1
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