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Подросток украл телефон у посетителя Белоусовского парка

Подросток украл телефон у посетителя Белоусовского парка

Вор вытащил аппарат из лежащего на пляже рюкзака. Парня задержали сотрудники полиции.

В дежурную часть УМВД России по Туле поступило сообщение о том, что в пляжной зоне ЦПКиО имени Белоусова совершена кража. По данным пресс-службы ведомства, у посетителя парка из рюкзака вытащили мобильный телефон.

Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении преступления – им оказался 15-летний учащийся одного из городских образовательных учреждений.

Юноша сознался в содеянном. Похищенный телефон изъят и будет возращен законному владельцу. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:52 +2
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ТулаЦПКиО имени Белоусова

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