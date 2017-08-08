Подросток украл телефон у посетителя Белоусовского парка

В дежурную часть УМВД России по Туле поступило сообщение о том, что в пляжной зоне ЦПКиО имени Белоусова совершена кража. По данным пресс-службы ведомства, у посетителя парка из рюкзака вытащили мобильный телефон.

Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении преступления – им оказался 15-летний учащийся одного из городских образовательных учреждений.

Юноша сознался в содеянном. Похищенный телефон изъят и будет возращен законному владельцу. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.