Тулячка пожаловалась правительству на туалеты на трассе «Дон»
В своем видеообзоре Ирина Скороход срифмовала: «Есть секунда на всё про всё, едешь мимо – видно всё!».
Тулячка сделала видеообзор придорожных отхожих мест на трассе М-4. Из трех туалетов лишь один позволял путнику уединиться и справить нужду без посторонних глаз: он повернут от трассы в поле.
Туалет в Веневском районе.
Два других сортира выглядят странно: один вовсе без дверей, второй – вроде как прикрыт кирпичной стеной, но она настолько узка, что смысла в ней нет никакого.
Так что водителям и пассажирам проще спрятаться в кустах, чем посещать такие убогие туалеты.
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