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Тулячка пожаловалась правительству на туалеты на трассе «Дон»

Тулячка пожаловалась правительству на туалеты на трассе «Дон»

В своем видеообзоре Ирина Скороход срифмовала: «Есть секунда на всё про всё, едешь мимо – видно всё!».

Тулячка сделала видеообзор придорожных отхожих мест на трассе М-4. Из трех туалетов лишь один позволял путнику уединиться и справить нужду без посторонних глаз: он повернут от трассы в поле.


Туалет в Веневском районе.

Два других сортира выглядят странно: один вовсе без дверей, второй – вроде как прикрыт кирпичной стеной, но она настолько узка, что смысла в ней нет никакого.

Так что водителям и пассажирам проще спрятаться в кустах, чем посещать такие убогие туалеты.

сегодня, в 10:18 +10
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придорожные туалетытуалеты на трассевидео

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