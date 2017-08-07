В Туле сотрудники детской больницы пожаловалась прокурору на фирму РЭМС

Прокуратура Центрального района Тулы провела проверку исполнения УК ОАО фирма «РЭМС» требований законодательства об основах охраны здоровья граждан, законодательства об отходах производства и потребления.

В адрес прокурора поступила жалоба на РЭМС от временно исполняющего обязанности главного врача детской инфекционной больницы №4.

27 июля 2017 года Тулы сотрудники прокуратуры Центрального района и Управления административно-технического надзора администрации Тулы осмотрели территорию в районе дома №3, корп. 4 по улице Кауля.

Вблизи границ лечебного учреждения на расстоянии восьми метров УК РЭМС установила контейнерную площадку закрытого типа для сбора мусора жителями многоквартирного дома № 15-а по ул. Новомосковской.

Причем территория находилась в антисанитарийном состоянии.

Подъезд техники для очистки контейнеров ограничивает проезд спецтранспорта к детской больнице.

По результатам проверки прокурор района внес в адрес гендиректора ОАО фирма РЭМС представление об устранении нарушений закона и потребовал организовать расположение контейнерной площадки на расстоянии в соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями.