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В Туле сотрудники детской больницы пожаловалась прокурору на фирму РЭМС

В Туле сотрудники детской больницы пожаловалась прокурору на фирму РЭМС

Прокуратура провела проверку и нашла нарушения.

Прокуратура Центрального района Тулы провела проверку исполнения УК ОАО фирма «РЭМС» требований законодательства об основах охраны здоровья граждан, законодательства об отходах производства и потребления.

В адрес прокурора поступила жалоба на РЭМС от временно исполняющего обязанности главного врача детской инфекционной больницы №4.

27 июля 2017 года Тулы сотрудники прокуратуры Центрального района  и Управления административно-технического надзора администрации Тулы осмотрели территорию в районе дома №3, корп. 4 по улице Кауля.

Вблизи границ лечебного учреждения на расстоянии восьми метров УК РЭМС установила контейнерную площадку закрытого типа для сбора мусора жителями многоквартирного дома № 15-а по ул. Новомосковской.

Причем территория находилась в антисанитарийном состоянии.

Подъезд техники для очистки контейнеров ограничивает проезд спецтранспорта к детской больнице.

По результатам проверки прокурор района внес в адрес гендиректора ОАО фирма РЭМС представление об устранении нарушений закона и потребовал организовать расположение контейнерной площадки на расстоянии в соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями.

вчера, в 15:57 +1
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