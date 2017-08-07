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Бывший глава администрации Болохово подозревается в растрате

Бывший глава администрации Болохово подозревается в растрате

В отношении 64-летнего Владимира Демина возбуждено уголовное дело.

В городе Киреевске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации МО Болохово Киреевского района, подозреваемого в растрате денежных средств.

Следственным отделом по городу Киреевску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего бывшего главы администрации МО Болохово Киреевского района Тульской области.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По версии следствия, с 1 декабря 2014 г. по 17 июня 2015 г. подозреваемый, используя свое служебное положение, оплатил обучение сотрудника администрации в высшем учебном заведении за 2014-2015 учебный год из бюджетных средств на сумму 21 500 рублей. Однако, по закону, сотрудник должен был обучаться за свои деньги.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

справка Myslo

Владимир Демин покинул пост главы администрации Болохово в конце сентября 2015 года после того, как его прилюдно раскритиковал губернатор Груздев за затянутые сроки строительства ФОКа.

Напомним, во властных структурах Демин трудился на разных должностях, в том числе и в должности начальника управления транспорта, связи и дорожного хозяйства Тулы.

 

Автор: Юлия Королева, вчера, в 15:34 +1
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