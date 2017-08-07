В поселке под Узловой прокуратура нашла детскую площадку, безопасность которой не доказана
Установлено, что бесхозную площадку никто не обслуживал.
Узловской межрайонной прокуратурой по обращению жителей была проведена проверка соблюдения законодательства о муниципальной собственности в администрации МО Каменецкое.
На территории поселка Майский есть детская игровая площадка, но, в нарушение закона, на баланс администрации МО Каменецкое она не поставлена и в Единый реестр муниципального имущества не включена.
Какая-либо документация, подтверждающая безопасность использования данной игровой площадки, отсутствует.
В целях безопасности детей должно обеспечиваться техническое обслуживание детской площадки, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Под надлежащим техническим состоянием понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности, а также исправность конструкций.
Установлено, что бесхозную площадку никто не обслуживал.
По результатам проверки прокуратурой района в адрес руководителя администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района внесено представление с требованием об устранении нарушений законодательства о муниципальной собственности.