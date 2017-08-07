В Тульской области за выходные сотрудники ГИБДД задержали 52 пьяных водителя

Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД было выявлено 52 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.

Из них:

31 привлечен к административной ответственности по ст 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения),

21 по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

По всем указанным фактам были составлены административные материалы. Решения о мере наказания для каждого водителя вынесут судьи.

Напомним, что ряд профилактических мероприятий прошел на территории Заокского и Кимовского районов, а также на территории областного центра.

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Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02