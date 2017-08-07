В Туле водитель «Фольксвагена» сбил 4-летнего мальчика

Как сообщили в ГИБДД, 4 августа в 15.45 во дворе дома №145 по ул. Ф. Энгельса произошло ДТП. Мужчина 1966 года рождения на автомобиле «Фольксваген Гольф» совершил наезд на 4-летнего ребенка.

В результате ДТП мальчик получил незначительные травмы. Помощь ему оказали прямо на месте. Госпитализация не потребовалась.

А 6 августа в 14.30 в поселке Бегичевский Богородицкого района, на ул. Советской 38-летний водитель «Хёндай Туксон» совершил наезд на 7-летнего велосипедиста. Мальчик ехал по встречной полосе движения. В результате ДТП ребенок попал в больницу с различными травмами.