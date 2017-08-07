В Туле по «Народному бюджету» отремонтируют 62 объекта

Фото: bogoroditsk.tularegion.ru

Ремонт пройдет в рамках программы «Народный бюджет – 2017» на сумму более 104 млн рублей.

В Туле продолжается реализация проекта «Народный бюджет», направленная на решение социальных проблем. Проект предусматривает ремонт автомобильных дорог, ремонт МКД, благоустройство придомовых территорий, ремонт объектов социальной сферы.

В 2017 году будет выполнено 93 вида работ на общую сумму более 104 млн рублей. Эта сумма состоит из средств регионального бюджета, бюджета муниципального образования, средств жителей и спонсоров.

Сейчас в работе 24 объекта: асфальтирование дорог, ремонт инженерных коммуникаций, ремонт фасадов и подъездов, установка ограждений и др.

На шести объектах работы завершены полностью, два из них приняты. По 47 объектам определены подрядные организации. К работам на 18 объектах подрядные организации планируют приступить с 15 августа 2017 года.

Прием заявок в проект «Народный бюджет – 2018» стартовал 5 июня и завершится 1 сентября 2017 года.

В перечень работ на 2018 год добавлены строительство и ремонт газопроводов (если есть проект и сумма не превышает 3 млн рублей), благоустройство территории вокруг памятников и мемориалов, ремонт стадионов и беговых дорожек, установка спортивных площадок и ремонт фельдшерско-акушерских пунктов.

как попасть в «народный бюджет»

Чтобы подать заявку в программу «Народный бюджет – 2018», нужно провести встречу с администрацией муниципалитета, выбрать инициативную группу. Именно она будет контролировать расход средств и ход ремонтных работ. Определить примерную сумму работ и условия их софинансирования.

Далее администрация муниципалитета формирует и размещает заявку на портале or71.ru, где жители голосуют за свой проект.