В Туле на улице Металлургов «Мерседес» провалился в яму

Фото выложил Илья Тимохин.

Самостоятельно выехать из нее женщина-водитель не смогла.

Сегодня, 7 августа, в районе поликлиники горбольницы №11 (улица Металлургов, 40) в неприличную по размерам неогороженную яму провалился «Мерседес».

Как рассказал Myslo пассажир иномарки Илья, машина принадлежит его маме. Она пропускала скорую, выезжая с парковки, и попала в яму передним колесом. Продолжить движение автомобиль не может.

– Мы вызвали ГИБДД, ждем, – говорит Илья. – Яма ничем не была огорожена.

Стоит отметить, что в районе поликлиники дорога и участок тротуара находятся в таком ужасающем состоянии, что происшествию удивляться не приходится.

На момент публикации автомобиль все еще находится в яме.