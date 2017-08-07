новости
новости
Регистрация
В Туле на улице Металлургов «Мерседес» провалился в яму
Фото выложил Илья Тимохин.

В Туле на улице Металлургов «Мерседес» провалился в яму

Самостоятельно выехать из нее женщина-водитель не смогла.

Сегодня, 7 августа, в районе поликлиники горбольницы №11 (улица Металлургов, 40) в неприличную по размерам неогороженную яму провалился «Мерседес».

Как рассказал Myslo пассажир иномарки Илья, машина принадлежит его маме. Она пропускала скорую, выезжая с парковки, и попала в яму передним колесом. Продолжить движение автомобиль не может.

– Мы вызвали ГИБДД, ждем, – говорит Илья. – Яма ничем не была огорожена.

Стоит отметить, что в районе поликлиники дорога и участок тротуара находятся в таком ужасающем состоянии, что происшествию удивляться не приходится.

На момент публикации автомобиль все еще находится в яме.

сегодня, в 14:27 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Мерседесмашина в ямепровалилась в яму

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка незаконно зарегистрировала в частном доме 219 иностранцев
Тулячка незаконно зарегистрировала в частном доме 219 иностранцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.