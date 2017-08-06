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Туляка будут судить за «пьяное» ДТП, в котором он угробил своего пассажира

Туляка будут судить за «пьяное» ДТП, в котором он угробил своего пассажира

По делу утверждено обвинительное заключение.

Заместитель прокурора Советского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего С.

Myslo рассказывал об этом ДТП 23 апреля 2017 года.

Известно, что в тот день С. управлял автомобилем «Саманд» в состоянии алкогольного опьянения. В машине также находился пассажир, 51-летний мужчина. Автомобиль следовал по Павшинскому мосту со стороны ул. Чмутова в направлении ул. Федора Смирнова.

При подъезде к закруглению дороги вправо, С., в силу алкогольного опьянения, своевременно не снизил скорость, потерял контроль за управлением, пересек сплошную линию дорожной разметки и вылетел на разделительный газон, где врезался в электроопору.


Фото с места ДТП.

Пассажир получил травмы и умер на месте аварии.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу. Водитель обвиняется в совершении преступления по ст. 264 ч. 4 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 

 

 
Автор: Юлия Королева, вчера, в 14:25 +1
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