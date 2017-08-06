Тульским туроператорам презентовали новый маршрут «Сладкие традиции»

Фото Министерства культуры ТО.

Гастрономический маршрут «Сладкие традиции» включает в себя посещение Музея печатного пряника и дегустационного зала белевской пастилы.

В экспозиции Музея печатного пряника представлены не только предметы, которые использовались в процессе изготовления традиционного тульского лакомства, но и артефакты из купеческой лавки.

Особый интерес вызвал кассовый аппарат XIX века.

Директор музея Ольга Шестопалова рассказала туроператорам о возможностях приема туристических групп и об интерактивных программах, которые будут интересны взрослым и детям: это мастер-классы по лепке пряника, проведение салонных игр и многое другое.

Также представители туриндустрии посетили дегустационный зал белевской пастилы фабрики-музея Белева «Старые традиции» в Туле. Гости приняли участие в интерактивной дегустационной программе, посвященной истории и изготовлению белевской пастилы.

В рамках презентации прошли обсуждения реализации маршрута «Сладкие традиции», налажены контакты между представителями турбизнеса и музеев.