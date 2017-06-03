Тулячка зарегистрировала в своем доме 9 иностранцев

При проведении профилактического мероприятия участковый уполномоченный Зареченского района установил, что 57-летняя тулячка в период времени с февраля по май 2017 года фиктивно зарегистрировала в своем доме в поселке Октябрьский 9 иностранцев.

Причём фактического места для проживания она им не предоставила. Подозреваемая дала признательные показания.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет решён вопрос о привлечении пенсионерки к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Управление МВД России по Тульской области напоминает жителям региона, что работа органов правопорядка по выявлению нарушений миграционного законодательства проводится на постоянной основе. В случае выявления лиц, виновных в совершении данного вида правонарушений, они будут привлечены к установленной законом ответственности.