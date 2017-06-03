Экологический фестиваль на набережной в Туле: полная афиша

Фото Fitfixed.

4 июня на набережной реки Упы с 12.00 до 17.30 пройдет Городской тульский экологический фестиваль.

Площадки фестиваля:

лекционная площадка (выступления известных спикеров на темы экологического воспитания и рационального природопользования, раздельного сбора отходов, выгодных экопривычек в быту, натуральной косметики и бытовой химии, осознанного родительства);

йога (бесплатные занятия на воздухе в течение всего фестиваля от ведущих йога-центров города);

площадка с мастер-классами по созданию различных изделий своими руками;

площадка с мастер-классами по приготовлению вегетарианской кухни;

handmade зона;

площадка ГУК ТО «Тульский областной экзотариум» (настольные экологические игры, интерактивные мини-лекции с участием питомцев зоопарка, благотворительный аукцион - экосумки, расписанные сотрудниками Тульского экзотариума, биоблиц - экологический квест в рамках международной кампании http://www.letitgrow.eu);

площадка под «буккроссинг» и сбор макулатуры от населения;

площадка под арт-объекты из пэт бутылок;

сцена (музыкальные выступления, награждение эколидеров и активистов).

Учредители фестиваля – Тульский экологический фестиваль проводится при поддержке тульского регионального общественного движения «Яснополянское соглашение», администрации города Тулы и Тульского городского отделения партии «Единая Россия».

В фестивале могут принять участие все желающие. Возрастных ограничений нет.