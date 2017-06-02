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Поджигатели автобусов в Тульской области: виновные наказаны
ЧП 31 июля на М-4 "Дон".

Поджигатели автобусов в Тульской области: виновные наказаны

Оказывается, таким образом представители новомосковской транспортной компании хотели подпортить бизнес своему конкуренту.

1 июня в Венёве суд вынес обвинительный приговор директору ЗАО «Автотранспортное предприятие № 10» города Новомосковска 39-летнему Валерию Плужникову и его знакомому — 28-летнему Артуру Смолину. Они признаны виновными в ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба).

Суд установил, что летом 2016 года Плужников решил «насолить» своему конкуренту — предпринимателю Полякову. 31 июля 2016 года обвиняемый с подельником Смолиным приехали к комплексу дорожного сервиса, расположенного деревне Кончинка Тульской области.

Мужчины подожгли автобус, принадлежащий предпринимателю Полякову, после чего скрылись с места преступления.

Ущерб собственнику составил более 2,6 млн рублей.

Отметим, что между предпринимателями война за транспортный рынок шла давно. Представители новомосковской компании неоднократно писали жалобы на Полякова. Однако указанные факты так и не нашли подтверждения в правоохранительных органах.

В ходе судебного разбирательства материальный ущерб обвиняемые возместили в сумме 1 млн 50 тыс. рублей. Вопрос об оставшемся ущербе рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили, что приговором суда Плужникову назначили лишение свободы на 3 года в исправительной колонии строгого режима. Смолину — лишение свободы на 1 год в исправительной колонии общего режима

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:27 0
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