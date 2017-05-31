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В Туле на Гарнизонном проезде сгорел микроавтобус
Фото очевидца

В Туле на Гарнизонном проезде сгорел микроавтобус

По словам очевидцев, машину могли поджечь игравшие неподалёку подростки.

В Заречье, на Гарнизонном проезде, во дворе дома № 1, сгорел микроавтобус «Форд». Машина стояла на газоне, практически вплотную к окнам квартир первого этажа. Прибывшим на место пожарным удалось быстро справиться с огнём, жильцы дома не пострадали.

По словам очевидцев, рядом с автомобилем часто играли дети, а незадолго до пожара они били микроавтобус палками. Местные жители предполагают, что автомобиль поджёг один из местных подростков. Была ли машина просто небрежно припаркована, или автомобиль долгое время стоял брошенным, неизвестно.

Сейчас на месте пожара работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства случившегося, опрашивают местных жителей и очевидцев происшествия.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:37 +1
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