В Богородицке задержали наркоторговцев

Кадр из видео.

В Богородицке полицейские установили, что 61-летний мужчина и его 20-летний подельник распространяли наркотики на территории региона. При обыске по месту жительства изъято:

300 бумажных конвертов с веществом растительного происхождения,

100 фольгированных свертков с порошком белого цвета,

100 свертков с веществом темного цвета,

1 килограмм 3 грамма вещества растительного происхождения, которое согласно заключению эксперта является марихуаной.

Также оперативники изъяли весы и упаковочный материал. Второй подозреваемый был задержан за сбыт 3,6 г гашиша и 2,48 г марихуаны.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в полиции возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 228.1 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере».