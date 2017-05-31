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Сотрудники городской администрации проверяют тульские дворы
Фото: tula.ru

Сотрудники городской администрации проверяют тульские дворы

Рейды прошли по 98 адресам областного центра. Было выявлено 16 нарушений.

Инспекторы управления административно-технического надзора проверяют придомовые территории на предмет уборки территории и своевременного вывоза мусора. В случае выявления нарушений коммунальщикам, обслуживающим дома, выдаются требования об их устранении.

Накануне сотрудниками управления было обследовано 98 придомовых территорий. Было выявлено 16 нарушений, требования получили управляющие компании «РЭМС», «УЖХ», «Вертикаль», «Проспект», «Жилцентр», «Домсервис» и «Фасад будущего». Все они не выполнили в установленный срок окос травы во дворах.

Напомним, ранее на совещании в администрации обсуждалась возможность введения штрафов за повторные подобные нарушения.

Также инспекторы обследовали 55 контейнерных площадок, было выдано 9 требований. Ещё два нарушения выявлено на прилегающих территориях хозяйствующих субъектов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 0
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