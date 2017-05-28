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Роспотребнадзор забраковал больше 3 тонн овощей, поставленных в летние лагеря отдыха

Роспотребнадзор забраковал больше 3 тонн овощей, поставленных в летние лагеря отдыха

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает приемку оздоровительных учреждений к летнему сезону.

По состоянию на 25 мая 2017 года прошли проверку комиссиями 507 оздоровительных учреждений (92,6% от количества лагерей, запланированных к работе в 1-ю смену).

По найденным нарушениям санитарного законодательства возбуждено 8 дел об административном правонарушении, из них — 3 за невыполнение в срок предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Продолжаются внеплановые проверки в отношении поставщиков продуктов питания в оздоровительные учреждения. На 25 мая завершены проверки в отношении 43 юридических лиц и ИП. Все проверки проводились с применением лабораторно-инструментальных методов исследований. В ходе проверок по выявленным нарушениям санитарного законодательства в отношении ответственных лиц возбуждено 76 дел об административном правонарушении.

Забраковано из-за отсутствия маркировочных ярлыков с информацией в соответствии с требованиями Технических регламентов 25 партий продукции общим весом 3400,1 кг, из них 3270 кг - плодоовощной продукции.

В ходе проверки интернет-сайтов специалисты Управления нашли информацию о планируемом открытии в июне 2017 года на базе частных организаций в Туле двух лагерей с дневным пребыванием.

При этом в адрес Управления не направлялось уведомление о планируемых сроках открытия, режиме работы, количестве смен, количестве детей.

Не проведена оценка соответствия данных лагерей требованиям санитарных правил. В связи с вышеизложенным, Управление Роспотребнадзора вынесло предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, которые направлены в адрес юридических лиц, планирующих открытие данных лагерей.

сегодня, в 14:23 0
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