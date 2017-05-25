Межквартальный проезд на улице Кауля закроют для транспорта

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Это будет сделано для обеспечения безопасности дорожного движения. Ограничения вступят в силу с 15 июня.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения сквозного проезда транспортных средств на участке межквартального проезда принято решение об установке дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» в районе дома № 20 по улице Кауля (со стороны улицы).

Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на управление по транспорту и дорожному хозяйству. Данные меры будут введены для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения сквозного проезда машин в жилой зоне. Соответствующие дорожные знаки будут введены в действие с 15 июня.