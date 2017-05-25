Директор сгоревшего рынка: «Я не верю, что это поджог»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Напомним, утром 25 мая в Туле, на улице 9 мая загорелся рынок «Салют». На данный момент возгорание удалось ликвидировать, однако некоторые вещи продолжают дымиться, в помещениях рушатся перегородки.

Myslo удалось поговорить с владельцем рынка, генеральным директором ООО «Ласт» Николаем Заварзиным:

«По предварительным данным, в 4.20 пожар начался с одного из торговых мест в Центральном павильоне. В результате выгорела внутренняя часть рынка, пострадало очень много товара и продуктов. Что будет дальше, я не знаю: не я один решаю судьбу этого рынка. Но я хочу восстановить его. Теоретически, это можно сделать уже к сентябрю. Будем надеяться, что все наладится. Было бы желание, возможности мы изыщем».

По словам директора, застраховано было только здание, вмещавшее около 200 торговых мест. Трудились на этом рынке порядка 400 человек. От огня пострадали павильоны и магазины со стороны сквера, в том числе большие мясные павильоны и кафе. Целыми остались всего 26 павильонов.

«Я не верю, что это поджог. Рынок контролируется по периметру и внутри, зайти в него было нельзя, а возгорание было именно внутри. Что стало причиной, будем выяснять. Каждый арендатор обязан отвечать за правила пожарной безопасности. За общее отвечаю я. Но за конкретную розетку отвечает он», — заявил Николай Заварзин.

Пожарных, по его словам, вызвали раньше, чем сработала сигналка. Это сделал контролёр, как только увидел небольшое возгорание.

Предприниматели, торговые точки которых не пострадали, хотят продолжать работать.

Директор пообещал, что если такая возможность будет, то им разрешат.

Светлана, предприниматель Для нас это конец. У большинства не погашены кредиты, а убытки исчисляются сотнями тысяч! Мы потеряли и работу, и деньги. В нашем возрасте сложно начинать все с нуля! Надеемся, что рынок восстановят.