Рейд ГИБДД: за перевозку детей в автокреслах водители получили подарки

Фото пресс-службы УМВД по Тульской области.

Проверка показала, что большинство родителей заботятся о безопасности своих малышей и перевозят их в детских удерживающих устройствах.

Госавтоинспекция Тульской области продолжает проводить акцию «Безопасность детей в ваших руках!». Целью рейда было выявление нарушений правил перевозки детей на автотранспорте, а также пропаганда использования детских удерживающих устройств.

В рейде, который проводился 24 мая, приняли участие начальник регионального Управления МВД России Сергей Галкин, директор «Тульских парков» Андрей Журавлёв и врио начальника УГИБДД по Тульской области Игорь Пекулов.

Акцию провели на улице Кауля. Результаты проверки радуют — большинство родителей, привозивших детей в садик или школу, используют детские автокресла.

Те, кто заботится о безопасности своих детей, получали сувениры и подарок — бесплатное посещение аттракционов Белоусовского парка.

Особо сотрудники ГИБДД отметили одного из водителей — в салоне его автомобиля находилось сразу трое детей, и все они перевозились в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Подобные рейды будут и дальше продолжаться на территории нашего региона.