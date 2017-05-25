Рейд ГИБДД: за перевозку детей в автокреслах водители получили подарки
Проверка показала, что большинство родителей заботятся о безопасности своих малышей и перевозят их в детских удерживающих устройствах.
Госавтоинспекция Тульской области продолжает проводить акцию «Безопасность детей в ваших руках!». Целью рейда было выявление нарушений правил перевозки детей на автотранспорте, а также пропаганда использования детских удерживающих устройств.
В рейде, который проводился 24 мая, приняли участие начальник регионального Управления МВД России Сергей Галкин, директор «Тульских парков» Андрей Журавлёв и врио начальника УГИБДД по Тульской области Игорь Пекулов.
Акцию провели на улице Кауля. Результаты проверки радуют — большинство родителей, привозивших детей в садик или школу, используют детские автокресла.
Те, кто заботится о безопасности своих детей, получали сувениры и подарок — бесплатное посещение аттракционов Белоусовского парка.
Особо сотрудники ГИБДД отметили одного из водителей — в салоне его автомобиля находилось сразу трое детей, и все они перевозились в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Подобные рейды будут и дальше продолжаться на территории нашего региона.